So schneiden Unternehmen in der Schweiz in Sachen finanzieller Belastbarkeit im Schnitt 1,2 mal besser ab als jene in den USA und 1,7 mal besser als jene in der EU, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Gemessen wurde dies mit Kennzahlen zum Wachstum, den Margen und der Liquidität.