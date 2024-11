Vorsteher bleiben männlich und werden älter

Die Gemeindeexekutiven altern zunehmend. Das Durchschnittsalter der Exekutivmitglieder liegt inzwischen bei 54 Jahren, zwei Jahre mehr als bei der letzten Erhebung 2017. Lediglich 18 Prozent der Mitglieder sind jünger als 45 Jahre. «Wir beobachten also tendenziell eine Alterung in den Schweizer Gemeindeexekutiven», heisst es in der Studie dazu.