Dazu kommt eine grosse Gastro-Sparte: Die Weisse Arena betreibt sechs Hotels und 35 Restaurants – am Berg und im Tal. Darunter sind die Hotels Rocksresort und Riders, die beide unmittelbar an der Talstation in Laax liegen. Das Restaurant Ustria La Cauma beschert dem im Winter 1100 Mitarbeiter starken Unternehmen dank der Präsenz am Touristenhotspot Caumasee auch im Sommer gute Umsätze. Der generelle Vorteil vom breiten Portfolio der Weissen Arena: Die Betriebe des Unternehmens arbeiten sich gegenseitig in die Taschen und bilden zusammen eine Umsatzmaschinerie, die VR-Präsident Gurtner über die Jahre perfektioniert hat.