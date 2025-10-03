Die Aktien des im Rheintal ansässigen Unternehmens haben denn auch Nachholpotenzial. Im laufenden Jahr sind sie um 3,8 Prozent gestiegen und schnitten somit weniger gut ab als der SPI, der rund 10 Prozent zugelegt hat. Zudem hätten die Valoren in den letzten zwölf Monaten am schlechtesten abgeschnitten innerhalb ihres Abdeckungsuniversums, schreibt die Analystin der US-Grossbank Goldman Sachs in ihrer letzten Einschätzung zu VAT. Ferner hätten die Titel auch schlechter als der Halbleiter-Index performt. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis scheine nun deutlich nach oben zu tendieren, schrieb die Experten - und stufe VAT auf «Buy» von «Hold» hoch.