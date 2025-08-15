Die Valoren der in der Schweiz beheimateten Halbleiterunternehmen fallen kurz nach der Eröffnung: VAT sinkt 1,4 Prozent auf 278,20 Franken, Inficon verliert 0,75 Prozent auf 93,30 Franken, Comet gibt 2,3 Prozent nach und wird zu 186,50 Franken gehandelt. Alle drei Aktien setzen den Sinkflug fort, den sie Mitte Juli begonnen hatten. Über diesen längeren Zeitraum ist Comet am stärksten zurückgefallen (minus 35 Prozent), doch auch die Verluste von VAT (minus 18 Prozent) und Inficon (minus 16 Prozent) sind sehr hoch - der Swiss Performance Index bewegt sich seit Mitte Juli seitwärts.