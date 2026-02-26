VAT zählt denn auch weiterhin zu den Top-Picks von JPMorgan. Als Zulieferer der Halbleiterausrüstungsindustrie dürfte der Vakuumventilhersteller 2026 und möglicherweise auch 2027 stärker wachsen als der Gesamtmarkt für Wafer-Fertigungsanlagen (WFE), schreibt der zuständige Analyst. Nachdem der Grosskunde Lam Research für 2026 ein Marktwachstum von rund 23 Prozent in Aussicht gestellt habe, sieht der Experte keinen Grund, weshalb VAT hinter dieser Dynamik zurückbleiben sollte. Entsprechend hebt der Analyst seine EBITDA-Schätzungen für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich an und liegt damit klar über dem Konsens.