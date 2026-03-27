Nun stellt sich die Frage, ob dieser Abwärtsdruck am Freitag auch auf hiesige Halbleiterwerte wie Inficon, Comet und VAT Group übergreift. Alle drei Titel sind eng mit dem Investitionszyklus der Chipbranche verknüpft und haben seit Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar bereits gelitten. So verlor Inficon seither fast 14 Prozent, Comet 11,9 Prozent und VAT Group 5,1 Prozent. Hingegen ein anderes Bild zeigt sich bei AMS Osram. Der Chip- und Sensorhersteller legte seit Kriegsausbruch rund 2 Prozent zu.