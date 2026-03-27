Der technologielastige Nasdaq 100 verlor am Donnerstag 2,38 Prozent auf 23'587 Punkte. Das ist ein neuer Tiefstand seit September. Dabei traf es besonders hart die Halbleiterwerte. Lam Research brach um 9,4 Prozent ein, Applied Materials und Seagate Technology verbilligten sich um je 8,3 Prozent.
Nun stellt sich die Frage, ob dieser Abwärtsdruck am Freitag auch auf hiesige Halbleiterwerte wie Inficon, Comet und VAT Group übergreift. Alle drei Titel sind eng mit dem Investitionszyklus der Chipbranche verknüpft und haben seit Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar bereits gelitten. So verlor Inficon seither fast 14 Prozent, Comet 11,9 Prozent und VAT Group 5,1 Prozent. Hingegen ein anderes Bild zeigt sich bei AMS Osram. Der Chip- und Sensorhersteller legte seit Kriegsausbruch rund 2 Prozent zu.
VAT Group, Hersteller von Vakuumventilen für die Chipproduktion, reagiert erfahrungsgemäss besonders sensibel auf Stimmungsumschwünge im Sektor. Ähnliches gilt für Comet, deren Hochfrequenzgeneratoren in der Chipfertigung eingesetzt werden, sowie für Inficon, spezialisiert auf Mess- und Steuerungsinstrumente für Halbleiterprozesse.
Die Halbleiterwerte werden derzeit durch Sorgen um US-Exportbeschränkungen sowie Unsicherheiten rund um den Iran-Krieg belastet.
(cash)