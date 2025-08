Der von den USA verhängte Basiszollsatz über 39 Prozent würde der Schweiz einen erheblichen Wettbewerbsnachteil bescheren, schreibt der Verband Handel Schweiz in einer Mitteilung vom Montag. Der ab dem 7. August geltende Zollsatz sei «sachlich nicht gerechtfertigt» und widerspreche auch «den Prinzipien eines regelbasierten, freien Welthandels», heisst es weiter. Zudem würde der im Vergleich zu den Nachbarländern der EU deutlich höhere Zollsatz zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil führen. Dadurch seien nicht nur Marktanteile, sondern auch Arbeitsplätze und Investitionen in der Schweiz in Gefahr.