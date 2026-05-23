Verdichtung für Reiche

Laut am Dienstag veröffentlichten neuen Zahlen der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sparen Wolkenkratzer zwar Land. Doch es gibt einen Wermutstropfen: Sobald sie höher als sieben Stockwerke sind, beanspruchen ihre Bewohnerinnen und Bewohner im Durchschnitt mehr Wohnfläche pro Kopf. Laut der ZKB steigt mit der Anzahl Etagen auch der Anteil an Kleinwohnungen mit ein bis drei Zimmern. Solche Wohnungen eignen sich in erster Linie für wohlhabende Singles und kinderlose Paare. Laut der Kantonalbank befinden sich in der Stadt Zürich aktuell bereits über 15'500 Wohnungen in Hochhäusern. In Genf sind es 13'770, in Bern 6800. Und es kommen laufend mehr dazu. Denn es befinden sich mehrere grosse Hochhausprojekte im Bau oder in Planung, was auch zu Einsprachen führt. Das sind die zehn höchsten Zürcher Wohntürme der Zukunft: