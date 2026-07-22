Besonders deutlich fiel das Minus bei den Gästen aus Asien aus (-19 Prozent). Vor allem aus Indien (-34 Prozent) und den Golfstaaten (-30 Prozent) reisten deutlich weniger Besucher an. Aber auch die Zahl der Übernachtungen chinesischer Gäste ging um 7,4 Prozent zurück. Aus Europa (-0,3 Prozent) und Amerika (-0,1 Prozent) kamen dagegen nur geringfügig weniger Gäste.