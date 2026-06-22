Die Zahl der Logiernächte sank im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Überraschend kommt das nicht - bereits die erste Schätzung des BFS für den Mai war negativ ausgefallen.