Insgesamt 3,4 Millionen Übernachtungen zählten die hiesigen Hotels im Mai, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Das sind 1,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Überraschend kommt das nicht - erste Schätzungen des BFS hatten den Rückgang bereits angezeigt.