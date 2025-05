Gemäss einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) stieg die Zahl der Hotelübernachtungen im April 2025 im Jahresvergleich um 4,0 Prozent. Insbesondere die Zahl der ausländischen Übernachtungen stieg mit einem Plus von 7,2 Prozent erneut deutlich. Dagegen zählten Schweizer Gäste nur 0,7 Prozent mehr Übernachtungen in Schweizer Hotels, wie das BFS am Donnerstag mitteilte.