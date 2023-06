Die Schweizer Hotellerie registrierte in der Wintersaison 2022/2023 von November bis April insgesamt 17,4 Millionen Logiernächte. Das sind 18 Prozent oder 2,7 Millionen mehr als in der Vorsaison, wie aus den am Dienstag publizierten Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) hervorgeht. Am stärksten war die Zunahme im Monat Januar (+36%), am geringsten im März (+4,3%).