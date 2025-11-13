Gemeinsam ausbilden

Ein Lösungsansatz sind Verbünde, in denen mehrere Betriebe gemeinsam Lernende ausbilden und sich administrative Aufgaben teilen. Das Konzept wird laut Umfrage aber noch wenig genutzt: Nur 15 Prozent der Betriebe beteiligen sich an einem solchen Verbund, rund zwei Drittel können sich eine künftige Teilnahme vorstellen.