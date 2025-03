Die Schweizer Hotellerie ist nach dem Rekordjahr 2024 auch gut ins Jahr 2025 gestartet. So wurden im Monat Januar abermals mehr Übernachtungen verzeichnet als im Vorjahr. Die Zahl der Logiernächte nahm im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,5 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Insgesamt übernachteten 3,2 Millionen Gäste in den hiesigen Hotels.