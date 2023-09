Insgesamt deutet aber weiterhin alles darauf hin, dass im laufenden Jahr so viele Gäste in Schweizer Hotels übernachten werden wie noch nie. Schon im ersten Halbjahr hatten die Logiernächte mit einem Plus von fast 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich angezogen. Dies bedeutet auch im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2019 ein Anstieg von 3,6 Prozent.