Verantwortlich dafür war einmal mehr die rückläufige Nachfrage aus dem Ausland. Soll der Rekordwert des Vorjahres noch erreicht werden, braucht es nun eine starke zweite Jahreshälfte. Mit 4,1 Millionen Übernachtungen wurden im Juni 2,2 Prozent beziehungsweise 93'000 weniger gezählt als im Vorjahresmonat, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Ausschlaggebend dafür war die schwächere Nachfrage aus dem Ausland: Die Zahl der Logiernächte ausländischer Gäste sank um 4,4 Prozent auf 2,2 Millionen. Demgegenüber legten die Übernachtungen inländischer Gäste leicht um 0,4 Prozent auf 1,9 Millionen zu.