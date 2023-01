In der Zeit von Januar bis November wurden total 35 Millionen Logiernächte verzeichnet, ein Plus von 28 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Zahl der internationalen Touristen in der Schweiz konnte auf 15,4 Millionen verdoppelt werden, während die Zahl der inländischen Gäste mit 19,6 Millionen stagnierte.