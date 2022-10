Seit Jahresbeginn kumuliert ergeben sich damit in den ersten acht Monaten 25,9 Millionen Logiernächte, was zum Vorjahr einem Zuwachs von gut 34 Prozent entspricht. Im Rekordjahr 2019 hatten in derselben Zeitspanne knapp 39,6 Millionen Gäste in den hiesigen Hotels übernachtet.