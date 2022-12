In der abgelaufenen Sommersaison von Mai bis Oktober stieg die Zahl der Logiernächte im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 22,35 Millionen an, wie den am Montag publizierten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zu entnehmen ist. Die stärksten Zunahmen wurden dabei im Juni (+57%) und im Mai (+38%) verzeichnet. Aber auch in den übrigen Monaten wurden sowohl das Vorjahr als auch die längerfristigen Durchschnittswerte klar übertroffen.