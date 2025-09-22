Mehr Gäste aus China

Getragen wurde das Wachstum im August vor allem von internationalen Besuchern mit einem Wachstum von 6,2 Prozent. Besonders stark war der Anstieg bei Gästen aus China: Hier legte die Zahl der Logiernächte um 20 Prozent zu. Auch Reisende aus den USA buchten 10 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr.