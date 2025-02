Profitieren vom Gästewachstum konnten 2024 neun der dreizehn Tourismusregionen. Den grössten absoluten Zuwachs gegenüber 2023 verzeichneten die Region Zürich (+4,9 Prozent) gefolgt von Genf (+6,6 Prozent). Auch Bern und Luzern sowie Graubünden wiesen ein kräftiges Plus aus. In sechs der dreizehn Tourismusregionen, darunter Zürich, Bern, Luzern und Genf, wurden so viele Logiernächte gezählt wie seit über dreissig Jahren nicht mehr.