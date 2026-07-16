Das Wachstum lag damit leicht über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 3,0 Prozent. 2024 war der Markt um 2,6 und 2023 um 2,4 Prozent gewachsen. Gemäss der Studie hat neben den tiefen Zinsen und den steigenden Immobilienpreisen auch der liquide Eigenheimmarkt massgeblich zur Entwicklung beigetragen.