So wachse der Hypothekenmarkt für Anlageimmobilien zwar auch wieder, was das Plus von 5 Prozent bei der Anzahl der Kredite zeige. Die Transaktionspreise bei Renditeimmobilien seien aber weiterhin niedrig und die durchschnittliche Hypothek falle im Vergleich zum Vorjahr rund 12 Prozent tiefer aus. Begründet wird dieser Trend von den Maklern von Resolve mit der geringeren Nachfrage nach Anlageimmobilien.