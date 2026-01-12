Für das Jahr 2026 rechnet Resolve bei verhaltener Inflation mit einer Fortsetzung der Nullzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank. Gleichzeitig könnten die Festhypothekarzinsen unter dem Einfluss internationaler Märkte leicht um rund 0,15 bis 0,30 Prozent ansteigen. Dies würde auf ein allmähliches Ende der Phase allgemein sinkender Zinsen hindeuten.