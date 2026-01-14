Der vom Branchenverband Swico erhobene ICT Index ist im ersten Quartal deutlich gestiegen und signalisiert eine spürbare Stimmungsaufhellung. Konkret legte der Index gegenüber dem Vorquartal um 11,7 Punkte auf 113,9 Punkte zu, wie Swico am Mittwoch mitteilte. Damit verzeichnete der Indikator den stärksten Quartalsanstieg seit Mitte 2021. Nach mehreren Quartalen mit rückläufiger Tendenz zeichnet sich somit eine klare Gegenbewegung ab.