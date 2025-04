Auch der Branchenindex der Schweizer Consumer Electronics Branche stieg weiter an und zwar um 2,3 Punkte auf 108,9. Die Konsumentinnen und Konsumenten investierten vermehrt in leistungsfähigere Hardware, was mit den Anforderungen an moderne KI-Anwendungen und die Umstellung auf Windows 11 erklärt werden könne.