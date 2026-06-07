Der Nettoinventarwert entspricht dem tatsächlichen Wert eines Immobilienfonds oder einer ‑aktie. Er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen abzüglich aller Verbindlichkeiten durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt wird. Liegt der Nettoinventarwert über dem aktuellen Vermögen eines Fonds, spricht man von einem Abschlag oder Discount. Liegt dagegen die Börsenkapitalisierung darüber, spricht man von einem Aufschlag oder einem sogenannten Agio.