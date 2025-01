Eines scheint einmal mehr fast so sicher wie das Amen in der Kirche: Auch 2025 werden die Immobilienpreise i. der Schweiz weiter in die Höhe klettern. Hauptgründe sind das knappe Angebot und die bisherigen und zukünftig erwarteten Zinssenkungen durch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Eine Rolle spielt auch die Zuwanderung. Daneben dominieren die Themen regulatorische und gesetzliche Änderungen, Abschaffung des Eigenmietwerts sowie höhere Eigenmittelvorschriften bei den Banken. Die wichtigsten Punkte: