Mit dem neuen Run auf Immobilien hat sich jedoch die Renditekompression verschärft. Über alle Segmente sanken die Nettoanfangsrenditen basierend auf den provisorischen Daten 2025 auf 3,1 Prozent. Das sind rund 30 Basispunkte weniger als im Vorjahr 2024. Laut Wüest Partner liegt die Immobilienprämie bei Topobjekten im langfristigen Durchschnitt, bei mittleren Objekten aber leicht darunter, was auf einen erhöhten Anlagedruck hinweise.