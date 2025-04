Die zunehmende Alterung verbunden mit einer generellen Abwanderung in städtische Gebiete führt zu einer Entvölkerung der ländlichen Regionen. Folglich ist dort der Leerstand deutlich angestiegen. «Akiya», verlassene und oft verfallene Häuser in ländlichen und vorstädtischen Gebieten, machen diese Gegenden unattraktiv, was die Abwanderung weiter verstärkt. Die Landwerte in den Präfekturen sind mit dem höchsten Anteil von Personen über 65 Jahren seit 2000 um 40 bis 50 Prozent gefallen, so die UBS-Experten. Im Gegensatz dazu haben die Werte in den nicht schrumpfenden und jüngeren Präfekturen wie Tokyo oder Okinawa in der gleichen Periode um rund ein Drittel zugenommen.