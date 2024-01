Leerstandquote vergleichsweise tief

Mit einem Wert von unter 5 Prozent lagen die Büroleerstände in der Schweiz laut Studienbericht im europäischen Vergleich derweil tief: So betrug die durchschnittliche Leerstandsquote in europäischen Städten im vergangenen Jahr 7,7 Prozent. In Dublin, Budapest, Stockholm oder Lissabon wurden gar Leerstände von rund 10 Prozent verzeichnet. Vergleichbare Quoten kommen hierzulande gemäss den JLL-Experten nur in Opfikon und Wallisellen in der Agglomeration von Zürich sowie in der Flughafenregion Genf und Lausanne West vor.