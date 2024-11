Ferienwohnungen sehr gefragt

Ferienwohnungen dominieren weiterhin in den Bergregionen, wobei in einzelnen Berggemeinden der vom Gesetz vorgeschriebene Zweitwohnungsanteil von 20 Prozent weit überschritten ist, wie IAZI feststellt. In Arosa beträgt der Anteil beispielsweise 75 Prozent, in Scuol 61 Prozent, in Obergoms 79 Prozent und in Grindelwald 63 Prozent.