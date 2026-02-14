Der Ermittlungsrichter des Gerichts in Messina ordnete daraufhin die Sicherstellung der Vermögenswerte in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro an, da die Gefahr bestand, dass diese ins Ausland transferiert würden. Zudem geriet die Ehefrau eines der Finanzberater in den Fokus der Ermittlungen: Sie soll ihr Konto genutzt haben, um unrechtmässig erzielte Provisionen ihres Mannes zu verschleiern.