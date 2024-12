Der UBS-CFA-Indikator, der die Erwartungen von Finanzanalysten und Ökonomen zur Schweizer Konjunkturentwicklung in den kommenden sechs Monaten zusammenfasst, hat sich im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 7,6 auf -20,0 Punkte verschlechtert, wie die Grossbank am Montag mitteilte. Der Index notiert nun den siebten Monat in Folge im negativen Bereich und auf dem tiefsten Stand des zu Ende gehenden Jahres.