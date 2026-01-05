Die meisten KMU erwarten laut Raiffeisen für das neue Jahr eine ähnliche Geschäftslage wie schon 2025. Rund die Hälfte der befragten Unternehmen rechne somit mit keiner Veränderung. Immerhin gingen mehr KMU von einer Verbesserung aus als von einer Verschlechterung, heisst es weiter.