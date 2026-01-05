Die Mehrheit der Schweizer KMU erwartet für 2026 eine ähnliche verhaltene Geschäftslage wie im Vorjahr. Konkret fiel der von Raiffeisen am Montag veröffentlichte KMU PMI im Dezember auf 49,4 von 50,3 Punkten. Er kam damit wieder unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten zu liegen.
Dies signalisiere einen Rückgang der Geschäftsaktivität gegenüber November, wie Raiffeisen mitteilte. Die grösste Belastung für den Gesamtindex gehe von der Auftragskomponente aus. Diese fiel angesichts der sich leerenden Auftragsbücher der Firmen von 51,6 auf 49,6 Punkte.
Die meisten KMU erwarten laut Raiffeisen für das neue Jahr eine ähnliche Geschäftslage wie schon 2025. Rund die Hälfte der befragten Unternehmen rechne somit mit keiner Veränderung. Immerhin gingen mehr KMU von einer Verbesserung aus als von einer Verschlechterung, heisst es weiter.
(AWP)