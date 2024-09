Die Kreditvergabe erachteten die Firmen als grösstes Problem. Drei Viertel der Antwortenden erklärten in der Umfrage vom August 2024, dass sich die Bedingungen in diesem Bereich verschlechtert hätten. Zu den Mitgliedern des Verbandes gehört unter anderem der Elektrotechnikriese ABB. «Wir sind enttäuscht von der Bank,» sagte Swissmem-Präsident Martin Hirzel zur «NZZ am Sonntag». «Wir befürchten, dass sich dieser Trend fortsetzt, denn bei vielen Unternehmen stehen die Neuverhandlungen von Krediten erst noch an.»