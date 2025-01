Der Experte von Vontobel begrüsst, wie Komax diese Korrektur genutzt habe, um seine Präsenz und das Angebot anzupassen. Dies hat zu erheblichen strukturellen Einsparungen geführt und dürfte sich 2025 fortsetzen. «Wir glauben, dass klarere Ziele und Zeitpläne für die Elektromobilität sowie Zölle im Jahr 2025 dazu beitragen werden, die Investitionen in die Automobilzulieferkette und insbesondere in die Kabelbaumautomatisierung wieder anzukurbeln.» Vontobel hält am Rating «Kaufen» fest.