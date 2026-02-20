Der Industrieverband Swissmem begrüsst das Urteil des US Supreme ‌Court gegen die US-Zölle, warnt zugleich jedoch ​vor verfrühter Euphorie. Mit dem Richterspruch sei noch nichts gewonnen. Es sei davon auszugehen, dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump andere Gesetze heranziehen werde, um die Abgaben zu legitimieren. Die Schweiz sei daher gut beraten, die Vereinbarung mit den USA ‌in einen rechtssicheren Vertrag zu überführen.