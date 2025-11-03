Keine Leizinssenkung erwartet

Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, schreibt in einer ersten Einschätzung, dass die Inflationsrate im Oktober bringe einige Überraschungen mit sich. «Eigentlich war ein moderater Anstieg der Inflationsrate erwartet worden, doch stattdessen geht es wieder in den Rückwärtsgang. Wie markant die Oktober-Bewegung ist, wird beim Blick auf den direkten Monatsvergleich offensichtlich. Im Vergleich zum September fallen die Preise um 0,3 Prozent. Der Rückgang beruht unter anderem auf günstigeren Preisen für Hotelübernachtungen und Mieten. Die Preise importierter Güter fallen um deutliche 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und um 0,5 Prozent gegenüber dem September.»