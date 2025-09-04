Im Vergleich zum Vormonat nahm der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) im Berichtsmonat um 0,1 Prozent auf 107,7 Punkte ab. Der Rückgang sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf gesunkene Preise für Pauschalreisen ins Ausland, Parahotellerie und Luftverkehr. Ebenfalls gesunken seien die Mieten von privaten Verkehrsmitteln. Die Wohnungsmieten sind laut den Angaben hingegen gestiegen, ebenso wie die Preise für Bekleidung und Schuhe