Kunden seien bereit, mehr Risiken einzugehen, sagte Georges Roten, Leiter Avaloq Schweiz und Liechtenstein, an einem Medienanlass bei der Vorstellung der Studie. Für die Untersuchung wurden weltweit mehr als 3'800 vermögende bis sehr vermögende Privatkunden online befragt - davon 400 in der Schweiz. Hinzu kommen rund 450 Profis aus der Vermögensverwaltung in 15 verschiedenen Märkten.