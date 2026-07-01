Die Transaktion von SpaceX verzerrte allerdings das weltweite IPO-Bild deutlich. So sank im zweiten Quartal in den USA die Zahl der Börsengänge um 12 Prozent auf 45. Das Emissionsvolumen stieg dagegen auf 117,6 Milliarden Dollar damit auf mehr als das Zehnfache des Vorjahreswerts. Allein SpaceX machte dabei fast drei Viertel des Volumens aus.