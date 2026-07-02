Gemessen an den 0,6 Prozent des Vormonats ging die Jahresteuerung leicht zurück. Treiber der Inflation waren ‌erneut Erdölprodukte, die sich im Vergleich zum Wert von Juni 2025 um 15,4 Prozent ​verteuerten. Auslöser der höheren Erdölpreise ​war der Konflikt im ​Nahen Osten.