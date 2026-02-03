Getragen werden sie laut der Investorenvereinigung SECA von einer deutlichen Erholung im ICT-Sektor und einem Rekordjahr in der Biotech-Branche. Insgesamt flossen 2025 rund 2,9 Milliarden Franken in Schweizer Jungunternehmen - ein Plus von 23,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus dem am Dienstag publizierten Swiss Venture Capital Report (SVCR) hervorgeht. Der Bericht wird von der Investorenvereinigung SECA gemeinsam mit dem Online-Newsportal Startupticker.ch und in Kooperation mit «startup.ch» herausgegeben.
«Nach zwei Jahren mit sinkenden Beiträgen ist das eine klare Trendwende», sagte Stefan Kyora, Co-Autor des Reports und Chefredakteur von Startupticker.ch, an einer Medienkonferenz.
Die Zahl der Finanzierungsrunden stagnierte unterdessen auf hohem Niveau. Insgesamt beteiligten sich laut Bericht Investoren an 354 Runden, was in etwa dem Vorjahreswert entspricht.
ICT und Biotech profitieren
Die stärksten Zuwächse verzeichneten die Sektoren ICT und Biotech. ICT-Startups, dazu gehören Software- und Internet-Firmen, erhielten 773,6 Millionen Franken und damit fast 150 Prozent mehr als im Vorjahr. Biotech-Firmen erzielten mit 946,4 Millionen Franken sogar so viel Kapital wie noch nie. Die Summe lag demnach rund 25 Prozent über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2020.
