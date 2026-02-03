Getragen werden sie laut der Investorenvereinigung SECA von einer deutlichen Erholung im ICT-Sektor und einem Rekordjahr in der Biotech-Branche. Insgesamt flossen 2025 rund 2,9 Milliarden Franken in Schweizer Jungunternehmen - ein Plus von 23,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus dem am Dienstag publizierten Swiss Venture Capital Report (SVCR) hervorgeht. Der Bericht wird von der Investorenvereinigung SECA gemeinsam mit dem Online-Newsportal Startupticker.ch und in Kooperation mit «startup.ch» herausgegeben.