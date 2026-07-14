Grosse Biotech-Investments blieben hingegen - anders als im Vorjahr - weitgehend aus. Die Geldsumme belief sich dort nur auf rund 184 Millionen Franken - ein Rückgang von 74 Prozent. «Es handelt sich dabei um eine normale Schwankung», meinte Co-Autor Thomas Heimann von der SECA. Im Vorjahr waren die Finanzierungen bei Biotech-Firmen noch überdurchschnittlich hochgesprungen.