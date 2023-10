Nachbarländer haben Mühe

Im Gegensatz zu den Schweizer Kantonen sind laut dem Forschungsinstitut BAK Economics die Haushalte zahlreicher EU-Länder aus heutiger Sicht nicht nachhaltig - sie müssen ihren sogenannten Primärsaldo erhöhen, wenn das Maastricht-Kriterium erreicht werden soll. Von den Nachbarländern der Schweiz gilt dies für alle vier EU-Staaten, somit also einerseits für die üblichen Verdächtigen wie Italien oder Frankreich, aber eben auch für Österreich und Deutschland, wie BAK am Dienstag in einer Meldung schreibt.