Die Weko will nun prüfen, ob Anhaltspunkte für eine unzulässige ​Wettbewerbsbeschränkung nach dem Schweizer Kartellgesetz vorliegen. ​Demnach spielen Standardeinstellungen in digitalen ​Märkten eine entscheidende Rolle. Durch den Wegfall des Auswahlbildschirms könnte ‌die Sichtbarkeit von Konkurrenten eingeschränkt und der Markteintritt für andere Suchmaschinen erschwert werden. Zudem führe die ​Praxis ​zu einer Ungleichbehandlung von Nutzern ⁠in der Schweiz im ​Vergleich zum EWR, obwohl ⁠dort vergleichbare Wettbewerbsbedingungen herrschten. Die Ergebnisse des Verfahrens ‌könnten auch für die Beurteilung von Praktiken im Zusammenhang mit Voreinstellungen auf anderen Mobilgeräten ‌von Interesse sein, hiess es weiter.