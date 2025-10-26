Der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump hat unsere Käsebranche hart getroffen: Im August wurden gerade mal noch 615 Tonnen Schweizer Käse in die USA exportiert, 55 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Grund: Seit dem 7. August ist für Käse aus der Schweiz – wie für die meisten Schweizer Produkte – ein Strafzoll von 39 Prozent fällig. «Der Zollschock ist da, er hat unsere Kunden in den USA abgeschreckt», erklärt Sandro Renz, Leiter Verkauf und Marketing, beim Ostschweizer Produzenten Hardegger Käse.